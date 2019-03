Amputeeritud jalgadega mees teeb rulal uskumatuid trikke

Sardi sündis väärarenenud jalgadega, mistõttu amputeeriti tal need juba varajases eas. Rulatama õppis mees küll jalaproteesidega, kuid kui üks protees triki käigus katki läks, mõistis Sardi, et need ei ole siiski taoliseks spordialaks disainitud. Nüüd lööb noormees rulamaailmas laineid sellega, et teeb vägevaid trikke ja hüppeid põlvedele toetudes.