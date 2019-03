Järjekordne kuutsükkel on hakanud taanduma, et siis jällegi uuega algust teha. Terve märtsikuu sisuliselt on mõjutatud olnud mitte vaid kuu tsüklilisest energiast, vaid ka pööripäeva uuest energiast ning Merkuuri retrograadistki. Täitsa lõpp, mis periood meil seljataga on!