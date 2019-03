Oled pidevalt väsinud? Süüdi võivad olla need 5 tegurit

Korrapäratult asju täis töölaud põhjustab vaimset väsimust. Princetoni Ülikooli psühholoogiaprofessor Sabine Kastner selgitab, et mida rohkem objekte on sinu visuaalses vaateväljas, seda raskem on su ajul neid filtreerida ja keskenduda. Tulemuseks on suurem väsimus.