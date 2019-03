Rataskaevu 16 on «nimeta» restoran, mis on leitav vaid oma aadressi järgi. Samas, kõike arvesse võttes on see isegi hea, kuna isegi nädala sees, keset talve, on kohta ilma reserveeringuta raske saada - tegemist on ju TripAdvisori konkurentsitu number ühega! Milles küll see võlu seisneb?