Alates 5. märtsist on Merkuur olnud retrograadis. See tähendab, et kommunikatsioon inimeste ning isegi ka arvutite ja muude tehnikaseadmete vahel on häiritud. Esineb tõrkeid. Parim viis, kuidas Merkuuri retrograadi ära kasutada on teha uurimistöid, leida üles vead ja valupunktid süsteemis ning proovida leida nendele lahendusi. Abi pakuvad ka inglikaardid.