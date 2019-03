3 müüti ainevahetusest, mis mõjutavad kaalu kaotamist

Kuigi geneetika ja tervislik seisund mängivad ainevahetuse juures olulist rolli, saad sa oma ainevahetusele ise kaasa aidata toitumise ja trenniga. On ju teada, et mida suuremad on lihased, seda rohkem kaloreid põletab organism ka puhkeasendis. Ainevahetusele mõjuvad Cassetty sõnul hästi ka täisväärtuslikud toidud. Liialdada ei tasu magusaga ja rafineeritud teraviljaga.

Tegelikult on tõde vastupidine. Cassetty selgitab, et kuna ainevahetus mängib olulist rolli kõigis organismi protsessides, tähendab see, et rohkem kaaluvad inimesed annavad oma ainevahetusele rohkem tööd, sest suurema massi liigutamine on raskem.