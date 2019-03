«Nõel» McDonald'si burgeris puuris kliendi keelt

27aastane Taiwani noormees Shih oli kodus juba paar-kolm ampsu burgerit hauganud, kui suust hakkas ojadena verd voolama. Nimelt oli burgeris pesitsenud väändunud «nõel» mehe keelde torganud. Ta võttis burgeri koos terava asitõendiga, läks uuesti McDonald'sisse ja nõudis oma raha tagasi. Seejärel saatis Mecces'e töötaja kannatanu Chiayi haiglasse. Noormehele tehti teetanuse süst, et nakkust ennetada.

McDonald's väidab, et «nõel» on pärit terasest küürimisharjast, mida kasutati pottide ja pannide puhastamiseks. Tõenäoliselt murdus harjas puhastamise ajal. Ettevõte lubab töötajate koolitust parandada, et selliseid vahejuhtumeid tulevikus vältida.