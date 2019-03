Suur viga, mis võib su suhtele saatuslikuks saada

Asutad ennast kodust välja sättima ja märkad, et jälle on su kaaslane unustanud prügi välja viia. Tüüpiline. Uksest väljudes saadad kallimale passiiv-agressiivse pildi sellest, kuidas ise prügi välja viid. Selle peale vastab kaaslane kiiresti, et sina unustasid hommikul nõudepesumasina tühjaks tõsta ja veel enne kui arugi saad, olete suures tülis.

Seda on meie kõigiga juhtunud, aga tasub meeles pidada, et Brigham Young University poolt läbi viidud uuringust selgus, et naised, kes üritavad erimeelsusi lahendada või vabandada sõnumi teel, on suurema tõenäosusega õnnetud.