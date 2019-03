See lihtne sõna on õnneliku abielu saladus

Mäletad veel suhte algusaegu, kui kallima valmistatud hommikusöök tundus kõige armsama asjana maailmas? Nüüd aga ei pane sa tähelegi, kui kaaslane sulle hommikuse võileiva ulatab, sest see tundub nii loomulik.

Kuigi pikaajaline suhe toob kaasa palju positiivset, on sellise suhte üks miinuspooli see, et üksteist hakatakse iseenesestmõistetavana võtma.