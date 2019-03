Reedel lõppeb Merkuuri retrograad: nõuandeid, kuidas sel nädalal mitte lolliks minna

Alates 5. märtsist on Merkuur taas retrograadis olnud. Kas oled ehk märganud, et suhtlus on muutunud keerulisemaks? Et töö- ja eraasjad ei suju? Et ootamatult tabavad kõiksugused takistused ja mured? Selles kõiges võid süüdistada Merkuuri retrograadi. Kuid õnneks on ametlikult käes Jäära valitsusaeg, mis annab elule uued värvid ning toob õnne ka armastuses ja karjääris.