5 märki, et inimene pole usaldusväärne

Ta käitub imelikult, kui teatud teemad jutuks tulevad

Kehakeeleekspert Traci Brown õpetab, et tasub jälgida, kui järjepidev on inimese kehakeel. Kas saad temaga rääkida mistahes teemadel ilma, et ta imelikuks muutuks? Kui sinu vestluskaaslase käitumine muutub teatud teemadest rääkides, võib ta midagi varjata. «Kas ta istub sinuga jutustades rahulikult, kuid petmise teemade jutuks võtmisel hakkab nihelema? Siis on tõenäoline, et ta valetab,» toob Brown näite.

Ta on oma telefoni osas väga salalik

Kui sa kohtud inimesega, kes on oma telefoni osas väga salatsev, võib seal leiduda midagi, mida ta ei taha, et sinu silmad näeksid. Mida rohkem te üksteist tundma õpite, seda rohkem peaks kaitsev «müür» vähenema. See on emotsionaalne intiimsus ja see on terve suhte alustala.

Sa oled varemgi teda valedelt tabanud

Varasem käitumine on parim tuleviku ennustaja. Inimesed tihti otsivad teisele vabandusi, kui tabavad nad valetamast. Põhiline küsimus peaks olema: kas ma saan seda inimest usaldada? Kui sa pole kindel, kas ta valetab, jälgi ta kehakeelt. Kui inimesel võtab aega vastamiseks, proovib ta kiirelt mõelda välja, mida öelda. Tüüpiline viis vastusega viivitamiseks on küsida «mida» nagu ta poleks küsimust kuulnud.

Ta pole eneseteadlik

Inimene, kes kirjeldab end kui rahuarmastajat, kuid kõikjal tema ümber on alati draama. Ebausaldusväärsed inimesed näevad end sageli teisiti kui kõrvalseisjad. Nende eneseteadlikkus on madal, kirjutab EliteDaily.

Nad ei suuda otsustada