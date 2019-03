Kas allergia või külmetus: need 6 märki näitavad

Mingil hetkel tunned, et kurgus kraabib ja on kuiv, veidi ajab nagu köhima ning nina jookseb vahetpidamata vett. Mis on põhjuseks? Kas allergia või «ainult» külmetus?

Kuus tunnust, mis eristab külmetust allergiast

Kui sa kipud pidevalt aevastama, sul on vesine nohu ja nigel enesetunne, siis tunned end tavaliselt nii või teisiti väsinud ja kurnatuna — immuunsüsteem peab ju võitlema.

Saksamaal, Mönchengladbachis asuv allergikute eneseabigrupp on reastanud kuus tunnust, mille abil eristada allergiat külmetusest.

1. Algus

Kas aeglane ja peavaludega? Hommikul oled kuidagi lömmis, päeval läheb nii enam-vähem ja õhtul on nina kinni? Järgmisel hommikul ärkad juba peavaludega ja köhid? See on klassikaline külmetus.

Või hakkab kogu trall ootamatult peale? Äkilised aevastused — oluliselt rohkem kui kolm korda järjest ja silmade sügelemine? Siis on suure tõenäosusega põhjus allergias.

2. Kestus

Kas kolm või 30 päeva? Külmetusnohu läheb paari päevaga üle või nagu kõlab rahvatarkus — kolme päevaga tuleb, kolmeks päevaks jääb ja kolme päevaga läheb. Allergia püsib palju kauem. Tihti mitu nädalat, olenevalt sellest, millele allergiliselt reageeritakse. Sarapuu hakkab näiteks õitsema juba veebruari lõpus, kask aga mais.

3. Ilm

Nohul on ilmast ükskõik, viirused tiirlevad iga ilmaga. Allergia aga näiteks vihma ei armasta, küll aga on ta platsis keskpäeval, kui päike paistab ja puhub tugev tuul, mil me oleme õues aktiivsed. Ka võib allergia rünnata pärast vihma, eriti pärast äikest.

4. Eritis

Paks kollakasroheline eritis on vihje külmetusele, seevastu selge, rohke ja vesine eritis viitab allergiale. Nohu algab küll samuti väga tihti vesise eritisega ja lima muutub kollakasroheliseks alles pärast bakteriaalset nakkust, kuid allergia puhul jääb eritis läbipaistvaks.

5. Saatjad

Palavik? See on märk, et tegu võib olla külmetusnohuga.

Sügelemine? Saadab tavaliselt allergiaid, nii nina kui silmade ümbruses.

Kurguvalu? Käib külmetusnohuga kokku.

Suulaesügelus? Tabab sageli allergikuid.

Silma sidekoepõletik? Selge viide allergilisele reaktsioonile.

6. Perekond

Kas su teised pereliikmed on samuti kimpus allergiatega? Siis on tõenäosus, et allergiad võivad mingil hetkel ka sind tabada, suur.

Allergiakahtluse korral tasub teha nahateste ja uuringuid allergoloogi juures, et leida maksimaalselt tõhus abi.

Kiire abi heinapalaviku puhul

Õietolmuallergia, mis avaldub kõige sagedamini pollinoosina ja mida nimetatakse ka heinapalavikuks, saab leevendada allergiavastaste silmatilkade ja ninaspreidega. Üsna kasulik nõks on ka õhtune juuksepesu ja tubade tuulutamine varahommikul.