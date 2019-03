Moenädalal modellina üles astunud Sissi: koguaeg oli väikene hirm

Moedisainer helistas kolm päeva enne sõud Sissile ja palus teda modelliks. «Enne kui jõudsin üle mõtlema hakata, ütlesin ruttu «jah» ära,» meenutab neiu. Sissi sõnul erineb modellina laval olemine tublisti laulja karjäärist. «Tundsin, et vastutus oli grupi ja riiete jagada,» kommenteerib ta, et modellina on põhiline eesmärk mitte ise särada, vaid moelooja töö särama panna.

Sissi sai vahetult enne lavale astumist teistelt modellidelt nippe, kuidas kõndida. Kuigi kõik läks hästi, tunnistab lauljanna, et tundis pidevalt väikest hirmu kingadest mööda astumise ees. Lava-eelsesse hirmu Sissi ei usu: «See tähendab, et sa lihtsalt kannatad rohkem ja see on närvikulu, mida ei ole vaja tunda.»