3 kindlat viisi, et vältida suhtes seksuaalset frustratsiooni

Olgu selleks siis abielu või lihtsalt suhe, partnerid peavad oma vajadustest avatult rääkima - mis neile meeldib ja mis mitte. Kui seda ei tehta, siis võib seksuaalne pettumus suhte tasakaalust välja lüüa.

Et sinu suhe kulgeks edukalt, siis pead teadma ja praktiseerima neid kolme asja:

1. Tee seda, mis sinu partnerile meeldib

Seksuaalne frustratsioon on kerge tekkima, kui partner ei tee kunagi asju, millest teine pool salaja (või vähem salaja) unistab. Arvad end teadvat, mida partner tahab? Seksi puhul paraku on nii, et mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele. Selleks, et tagada partnerite vahel seksuaalne rahulolu, tuleb mõlemal osapoolel õppida selgeks need unikaalsed asjad, mis tema kallimale enim mõnu pakuvad. Kui sa armastad oma partnerit ja tahad talle parimaid voodielamusi pakkuda, siis uuri tema fantaasiate kohta ja vii need ellu.

2. Tee asju õigesti

Üks asi on teada, mis partnerile meeldib, aga teine asi on neid partnerile meeldival moel ka praktiseerida. Kui sinu partner näiteks armastab õrnalt ja aeglaselt suudelda, siis mine sellega kaasa, isegi kui see muidu pole päris sinu stiil.

Kui sa partneri soovidega ei arvesta ja jätkad ikka kindlaks kujunenud viisil, siis ei suuda sa teda iial täielikult rahuldada. Ja mis kasu on seksist, kui seda ei naudita?

3. Püsi truu