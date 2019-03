5 abieluprobleemi, mis on sama kohutavad kui petmine

1. Tunnete eneses hoidmine

Kuigi suhtes ette tulevad konfliktid on väsitavad, ei ole need tavaliselt märgiks üksteisest kaugenemisest. Aga kui partnerid otsustavad oma tundeid üldse mitte väljendada, ega oma probleeme arutada, siis võib suhte lõpp olla lähemal kui nad arvata oskavad.

2. Eksiga kontakteerumine

See ei pruugi ilmtingimata olla halb asi, aga kui seda varjatakse ja tehakse väga sageli, siis võib see negatiivselt mõjutada hetke suhet või abielu. Kui partner sellest teada saab, võib ta tunda ennast petetuna.

3. Liiga palju telekat ja telefone

Kui partnerid eelistavad pidevalt omavahelisele suhtlusele teleka vaatamist või telefonis olemist, siis sellel võib pikas perspektiivis olla suhtele hukutav efekt.

4. Alkoholism

See on probleem, millele suhteprobleeme arutades ei pöörata tihti piisavalt tähelepanu. Alkoholisõltuvus võib tekitada suhtes palju probleeme ja pingeid. Oled ju näinud purjus inimesi? Alkoholijoobes ei ole nad täie mõistuse juures ja võivad korraldada igasugu ebameeldivaid asju. Kujuta nüüd ette, et sinu partner on iga päev selline - kuidas see mõjuks teie suhtele? Tõenäoliselt mõistad isegi, et katastroofiliselt.

5. Tööga abielus olemine

Kui sinu partner kunagi ei helista, ei vasta ise kõnedele või sõnumitele, on kogu aeg tööga seoses eemal ja isegi kodus keskendub ainult tööle, siis on tegemist probleemiga, mis tekitab abielus suure tõenäosusega raskusi.

Neli võimalikku seletust antud olukorrale: sinu partner kas üritab teadlikult intiimsust vältida, teil on suhteprobleemid (ta üritab neid vältida sellega, et hoiab sinust eemale), ta on loomupoolest töönarkomaan või on tal mõne oma kolleegiga armulugu. Mis iganes on probleemi tagamaa, see võib teie abielule saatuslikuks saada.