5 kõige levinumat põhjust, miks abielus naised petavad

Kui uskuda kõlakaid ja sotsiaalmeedias levivaid lugusid, siis võib väita, et abielus mehed kardavad üha vähem teiste naistega ringi lasta. Ja paraku jätavad mehed seda tehes omaenda naised hooletusse, kes siis omakorda tähelepanu ja hellust mujale otsima lähevad.

Mõnikord ei ole mehe truudus või truudusetus asjaga üldse seotud, juhtub lihtsalt see, et vana armastusega kohtudes löövad peidetud tunded taas lõkkele. Naine ei pruukinud oma sellistest tunnetest isegi teadlik olla, kuid nende lahvatades ei suuda ta ennast tagasi hoida.

Kui mees jääb oma naisele petmisega vahele ja seda isegi kahetsema ei kipu, siis võib naine tunda, et tahab talle tagasi teha. Teise mehe käte vahele jooksmine võib järsku tunduda lausa loogiline ja normaalne. Tegelikult selline teguviis pole kaugeltki lahendus, sest kui sa mehele andestada ei suuda (ja võib-olla ta seda ka ei vääri), siis ei ole teie suhtel tulevikku ja targem oleks lahku minna.

Mõnikord juhib petmise juurde lihtsalt asjaolu, et naine otsib paremat ja seiklusrikkamat seksi. Ja kui naine on seda kord saanud, siis võib juhtuda ka seda, et ta ei tahagi enam vana juurde tagasi pöörduda.