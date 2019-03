Triinu Pungitsa uus moekollektsioon on ood aiandusele, taimedele ja rohenäppudele

Pungitsa uus kollektsioon on urbanistlik, šikk ja loodusest läbipõimunud ning räägib loo aednikust linna südames, tema suurest metsikust aiast, selle kasvatamise vabadusest ja rõõmust, võimalikkusest ning suurest armastusest. Kollektsiooni taga on inspiratsioon sügavast ja elukestvast hoolimisest ja taimede olemasolust ning see on kui ood isekasvatamise rõõmule. Urbanistlik hommikune melanhoolia, kergelt metsik ja allumatu, isepäine aed linna sügavuses ja kiiruses, täis elu ja taeva poole püüdlevaid taimi, vastu päikese mõnule.

Kollektsiooni ilmestavad boheemlaslikud voolamised ja taljesse töödeldud pihad, lisaks pikad salendavad jooned, keebid ja detailid. Kudumite juures kohtab voltimisi ja kokkutõstetud suuri volte, mantlitel aga keerukaid liigendusi ja mahukaid taskuid. Pungita uues loomingus on esindatud hõõguv punakas oranž, taevasinine, hallikasroheline, mustvalge ja külm roheline. Trükimustrites valitsevad dekoratiivsed taimemotiivid, aedniku käed ja lendlevad taevahobused ning aednik ise. Kudumid on puuvillased ja näputäie meriinoga, trikood on lyrka meelevallas ning ülejäänud rõivastes leidub rohkelt organza-siidi ja toorsiidi ning peenvilla ja lina.

Alates 2016. aasta algusest tegutseb disainer brändi TRIINU PUNGITS nime all. Brändi disainer Triinu Pungits on olnud tegev tekstiili- ja moevaldkonnas juba 16 aastat ning lisaks moedisainile on ta loonud kostüüme mitmetele teatrilavastustele. Triinu Pungitsa looming on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu sellistes väljaannetes nagu Vogue Italia, British Vogue ja Glamour. Samuti on Triinu jõudnud finalistide hulka mainekal disainerite konkurssil ITS (International Talent Support) ja poolfinalistide hulka Hyeres’i konkurssil. Kodumaiselt on Triinu Pungits tunnustatud Hõbenõelaga.