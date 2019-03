TÄNA LAVAL: Riina Põldroos ja Ketlin Bachmann täidavad moelava kauni värvikokteiliga

Riina Põldroos mõtleb sel kevadel suurelt ja värviliselt - tema kevadsuvine kollektsioon «Candyland» on tõeliselt värviline, elav, kirgas, suurejooneline ja rõõmsameelne. Kollektsioonis lendlevad ringi suurte siluettidega taftist kleidid ja laiatriibulised balloonseelikud, neile vastanduvad aga liibuvad ja teravate õlgadega trikotaažist kleidid ja bodid. Põldroosi moemaiused on õmmeldud Eestis, Embassy of Fashioni stuudios, ning paljud neist on unikaalsed ainueksemplarid või valminud väikeseeriatena.

Riina Põldroosi looming FOTO: Riina Põldroos

Disaineri värske kollektsiooni materjalideks on siidine taft, mõnusalt kukkuv pehme krepp ja keha kallistav trikotaaž. Kollektsiooni meeleolu on suvine ja muretu – see on mõeldud hedonistile, kellele meeldib mängida moega, olla suurem kui elu ja särada nagu printsess candylandis.

Riina Põldroosi looming FOTO: Riina Põldroos

Lisaks Riinale esitleb uut kollektsiooni ka Ketlin Bachmann, kelle uus kollektsioon on valminud erilises, käsitsi valmistatud plisseerimistehnikas. Töömahukad detailid, mille voltimiseks kulutati lugematul hulgal kangast, valati voolavateks vormideks ning selle tulemusel sündisid kleidid, mis on sõna otseses mõttes haprad ja detailirohked kui õied. Bachmanni uue kollektsiooni esemed on justkui õrnad, kihilisest siidist ja organzast loodud lillesülemid.

FOTO: Riina Põldroos

Embassy of Fashioni disainerid Riina Põldroos, Ketlin Bachmann ja Aldo Järvsoo astuvad Tallinn Fashion Weeki raames lavale reedel, 22. märtsil kell 21.00 Kultuurikatlas. TFW piletid on saadaval Piletilevis.