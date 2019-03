5 võtit, kuidas selgelt mõelda ja kroonilisest stressist taastuda

Uuringud näitavad, et kui sa suudad järjepidevalt aju treenida, suudad sa ajustruktuuri muuta ja kokkuvõttes on sul kergem kontsentreeruda, probleeme lahendada, elada hetkes ja saavutada oma potentsiaal. Dr Greg Wells (drgregwells.com) ütleb, et hea uudis on see, et igaüks võib ära õppida tehnikad, millega stressireaktsioonidest tekitatud kahjule vastata. «Leia iga päev aega stressitsükli murdmiseks ja parasümpaatikuse aktiveerimiseks, et puhata, taastuda ja uueneda. See ei aita vaid ajutiselt paremat sooritust, vaid laeb ühtlasi su keha ja aju, et nad saaksid ka pikemas plaanis terveks jääda.»