50 halli varjundit on lootusetult OUT! GALERII! Marilin Sikkali etendus täismahus

Kollektsioon "50 Shades of HAPPYNESS" toob lavale õnnelike naiste armee. Nii et unusta hall või vähemalt kogu see jama, mida halli-varjundi jutuga mõeldakse. MARI on taas kevadekuulutaja - 80’ndate aeroobikastiili jõuline taastulemine – paneb SINU päeva särama!!! Vaata kogu möllu suurest galeriist!