Soolopurjetaja naine loeb hommikuti ookeanide tormiprognoose

Üksinda nonstop ümber maailma purjetamise võistlusel Golden Globe Race end kolmandaks võidelnud Uku Randmaa tervitas abikaasa Maibit ning nüüd aasta ja kümne kuu vanuseid kaksikuid Thori ja Ormi Prantsusmaal Les Sables d’Olonne’is üle purjekareelingu veel enne, kui jalad sadamasilda puutusid. Meest finišisse tervitama tulnud sõbrad ja fännid lõid lahti laulu «Meri on, meri jääb». Tundeküllase taaskohtumise perega katkestas Les Sables d’Olonne’i linnapea Yannic Moreau, kes võttis merelt saabuja käevangu ja talutas finišitseremooniale. Randmaa sõnul kulus pärast 252 päeva paadis kõikumist abikäsi ära, sest kindel maa loperdas jalge all päris kõvasti.

Randmaad on olnud koos kuus aastat ning sellesse aega mahub palju ühiseid purjetamisi nii ookeanil kui ka Eesti vetes. Maibi ei pea ennast tugevaks meresõitjaks, pigem tugevaks kaasasõitjaks. Väikelaevajuhi paberid on tal küll olemas ja merehaigus ei kimbuta, aga laevas on pulkade taga ikka Uku, Maibi askeldab rohkem kambüüsis.