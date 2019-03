Uuring: inimesed tahavad korterikaaslast, kes joob veini

Tuleb välja, et ebasobiv korterinaaber on paljude jaoks selline isik, kes ei naudi veini joomist. Päris huvitav eks?

Hiljuti viis korteri -ja majakaaslaste kuulutusi vahendav leht SpareRoom läbi uuringu, et teada saada, millised omadused mängivad kaasrentnikku valimisel rolli. Vastused koguti enam kui 6000 inimeselt ning nendest 25 protsendi jaoks oli oluline, et otsitav inimene armastaks veini juua. Seega, kui teinekord oled korteri otsingul, siis võib-olla polegi mõtet reklaamida ennast ülikorraliku ja alkoholi mitte tarbiva inimesena (kui see tegelikult tõele ei vasta).