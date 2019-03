Kas ahju tuleks eelsoojendada või pole sellel mingit mõtet?

Pakendil või retseptides soovitatakse sageli ahi eelsoojendada. Kas aga eelsoojendamine pole puhas energiaraiskamine? Teatud juhtudel on, kirjutab Glomex.

Peamine põhjus, miks tootjad annavad pakendil eelsoojendamise soovituse, on see, et kuna eri ahjud soojenevad erinevalt, saab selle järgi öelda aja, mil toit peaks valmis saama.