7 põhjust, miks introverdid on su parimad sõbrad

Silmipimestav fassaad, vali hääl ja sees haigutav tühjus ei olegi nii haruldane kooslus, kuid paljudele sellest piisab. Pidutseda on ju koos tore, aga luurele ei läheks. Erinevalt sissepoole elavatest introvertidest, kes ei kipu ise reeglina esiplaanile.

1. Introverdid on ausad ja truud

Kõigil peaks olema vähemalt üks introverdist sõber, sest rasketel aegadel saab kõige kindlamini just selle inimese tugevale õlale toetuda. Alguses kulub ehk aega, et introvert üldse üles sulatada, aga kui jää on sulanud, kestab sõprus ka igavesti või vähemasti väga pikaks ajaks.

2. Nad oskavad saladusi hoida

Nendega ei pea muretsema, et jutt läheb linna või küla peale laiali.

3. Nad ei räägi taga

Nad ei räägi sinust seljataga halba, sest introverdid on selleks liiga ausad ning kõmu ja kuulujutud pole juhtumisi nende maailm.

4. Tagasihoidlikkus puhtaimas vormis

Enamasti ei kipu introverdid oma arvamust üldse esitama, kuna eelistavad olla vaatlejad. Kui nad siiski midagi ütlevad, on see üdini läbimõeldud ja paneb nii mõnegi kuulaja õhku ahmima ja tooli järele otsima. Muidu aga hoiavad nad suu lukus, et mitte mõttetult vadistamise peale aega raisata.

5. Hoolsad töömesilased

Introverdid ei lase end niisama lihtsalt kõrvale meelitada, kuna nad töötavad südamega ja iseseisvalt. Isegi kui nad eelistavad üksi töötada, on nad ka tiimis igal juhul selleks usaldusväärseks konstandiks, kellele võib igas olukorras kindel olla.

6. Mõeldud, tehtud.

Viimasel ajal on kombeks saanud ütlus «Tegutse, ära mõtle!» Selline välk ja pauk on introverdi puhul välistatud, kuna ta peab saama enne asjad läbi mõelda.

7. Neile ei jää miski märkamatuks

Nende kõige tugevam iseloomujoon on vaatlusoskus. Selle asemel et keskpunktis seista, jälgivad nad palju meelsamini kõike väikese distantsiga. Nii et kui sa midagi kellegi kohta teada tahad saada, küsi oma introverdist sõbrannalt! Sama kehtib ka su enda kohta: sinu introverdist sõbranna eest on raske midagi varjata.