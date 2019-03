10 nippi, mis teevad sinust parima kirgliku suudleja

Aeglaselt ja kindlalt: kirglik suudlus olgu aeglane, ärge kiirustage. Alusta näiteks sellest, et teed partnerile huultele mitu musi. Sa ei pea keskenduma vaid tema huultele, kingi talle musisid ka kaelale ja põskedele, kirjutab iDiva.

Ära suru end peale: kui alustate suudlemist, suudelge teineteist mõned sekundid rahulikult, ära lükka oma keelt kohe partneri suhu. Kui teil on tekkinud juba kindel rütm, liiguta aeglaselt oma keelt tema suu poole. Pole üldse oluline, kui kaua suudlus kestab. Oluline on see, et te tunneksite end mugavalt.

Puuduta partneri nägu: suudlemine ei seisne vaid huulte kokkupuutes. Kirgliku suudluse jaoks on tarvis enamat. Puuduta suudlemise ajal partneri nägu, kaela ja kõrvu. Ka käest hoidmine võib väga romantiline olla.

Keskendu: kui suudled oma kallimat, ära lase millelgi end segada. Ära lase mõtetel uitama minna, sest see võib suudluse rikkuda. Sule lihtsalt silmad ja naudi hetke.

Muutu julgemaks: mõnikord on lõbus veidike agressiivseks muutuda. Muuda suudlus kirglikuks tuues mängu kelmikat agressiooni. Sikuta meest juustest või suru kergelt oma küüsi tema selga. Mees peaks mõistma, et sa tõepoolest tahad teda. Aga ära terve suudlemise aja ole agressiivne, see peaks olema pigem lühiajaline.

Kasuta oma hambaid: näksa veidike partneri huult, et suudlus tõeliselt meeldejääv oleks. Ära partnerile haiget tee. Kui sa ei ole kindel, kuidas suudluse ajal hambaid kasutada, siis pigem hoidu sellest. Sa ei taha kallimale ju vigastusi tekitada.

Suudlus olgu niiske: niiske on alati parem kui kuiv, seda nii seksi kui ka suudlemise puhul. Aga ole ettevaatlik: kuigi niiske suudlus on sensuaalne ja romantiline, võib liigne ilastamine partneri eemale tõugata. Veendu ka selles, et su huuled oleksid pehmed.

Liikuge ühes rütmis: kirglik suudlus ei ole täiuslik, kui te ei kasuta keelt ja käsi. Kui teie suhe on alles värske ja sa pole kindel, mida partner suudlemise ajal võib teha, siis lase tal paar minutit suudlust juhtida ja haara siis kontroll enda kätte. Lõpuks olete suudeldes sünkroonis ja teate täpselt, mis partnerile meeldib.

Kasuta oma käsi: masseeri oma käte abil partneri selga või õlgu või kasuta käsi selleks, et teda endale lähemale tõmmata. Kui oled eriti ulakas tujus, puuduta tema meheau ja rinda.