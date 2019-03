Need 3 huulevärvi on ideaalsed heleda jumega naistele

Üsna raske on konkreetset tooni roosipuidu all ette kujutada — ometi on see just see õige toon kahvatu naha puhul. Roosipuit ehk segu pruunist ja roosast on portsellannahale ääretult sobiv. Ja mitte ainult seda! Ta sobib ka enamiku silmameikide juurde nagu valatult.