Mida teha, kui mees ei lepi eitava vastusega?

Mida siis ikkagi hakata pihta mehega, kes ei lepi eitava vastusega? Küsimus, mida paljud naised peavad endalt elu jooksul küsima, sest alati leidub see üks tüüp, kes usub, et sinu südame võitmine on ainult aja küsimus. Ja olgem ausad, sa ei saa seda kutti milleski süüdistada, sest mõned naised tõepoolest tahavad, et mehed enne jah-sõna kuulmist kõvasti pingutaks. Seega pole ime, et meestel on kohati raske aru saada, millal naised mõtlevad «ei» tõsiselt ja millal see tähendab lihtsalt seda, et mees peaks tema püüdmisega rohkem vaeva nägema.

Oled talle öelnud nii näost-näkku kui ka sotsiaalmeedias, et ta sa ei ole temast huvitatud? Oled kannatlikult ja viisakalt oodanud, et ta saaks aru, et sinu suust ei kõla temale iialgi jaatust? Lõpuks oled ta isegi blokeerinud ja iga hinna eest vältima hakanud, kuid ta ei saa ikka aru? Nüüd on tõenäoliselt aeg oma käitumist radikaalselt muuta, sest iga vähegi arukas mees saaks selleks hetkeks aru, et naine päris tõsiselt ei ole temast huvitatud.