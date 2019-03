VIDEO. Kapid tulevad: laiad õlad on moes!

Ajad, mil eestlannad ihkasid tingimata kehakuju rõhutavaid riideid, on nüüdseks möödas. Keegi ei karda avaramat joont, sest igaüks teab, et naiselikke trumpe ei kahanda see karvavõrdki! Vastupidi – oled veelgi tugevam, kui jätad osa oma võludest juhuslike möödujate eest varjule, trumpidena tagataskusse.

Iris Janvieri tuliuus kevad pakatab energiast ja naiselikust läbilöögijõust. Siluetis näeb selgeid viiteid 90ndatele – õlakud, laiendatud õlajoon ja lopsakad reväärid. Avaraid siluette hoiavad keha ligi laiade pannaldega kangast vööd. Värvidest tasub tähele panna erisuguseid lillasid, mida näeb kogu skaala ulatuses, õhkkergetest sirelitoonidest sügavama lavendlini. Lisaks unenäoliselt helge helesinine ja ootamatult südika ja iseteadlikuna mõjuv roosa. Värviküllasest kollektsioonist jäid meelde veel valge, fuksia ja soe, isuäratav karamellipruun. Kevadtrendi tipptoon kollane särab kollektsioonis mustrite kujul.

Lillad toonid teevad ilma sügavatest lavendlitoonidest maheda sirelini.

Iris Janvier kevadkollektisoon FOTO: Erlend Staub

Isemoodi lill mimoos

Kuidas on algaval kevadel lood lilledega? Ütleme nii, et huvitavad. Jaanuaris ei kasva mingeid iiriseid, ehkki kaubamärgi Iris Janvier nimi sellele viitab. Samasugust ootamatut avastusretke jätkab moemärk ka originaalprinte luues. Traditsioonilise roosi asemel oleme varem näinud merikapsast. Sel kevadel aga mimoosi. Ja oo, see ei ole mingi lihtne lill! Juba moelaval tuli prindi märkamiseks silm õige terav hoida – see kulges motiividena riietel, selle asemel, et tavalise ühtlase kirjana terve kangapind üle ujutada. Ning peatus ootamatutel kohtadel. Valitud pole kaugeltki juhuslik motiiv.

«Mimoos on ühinemise sümbol ja print on eksklusiivselt meie moemaja jaoks loodud. Tänapäeval ongi mitmed asjad ühinenud – ajatu stiil ja samas uhiuued trendid, jõulised detailid ja ka natukene roosat,» selgitab Iris Janvieri moemaja esindaja Natalie S. Korovina. Mimoosi tundlikkus ja tujukus on samuti üldteada – lill, mis on imekaunis, kuid puudutuse peale sulgeb elegantselt oma lehed. Kõlab nagu naine, mis?

Energiline roosa saab särtsu juurde trendikuumas kollases toonis eksklusiivsest mimoosiprindist. FOTO: Erlend Staub

Kuid milline võiks olla see üks ja ainus, maailma mugavaim rõivas?