Stiilikuningannad tabatud! 8 kõige stiilsemat Eesti naist

2. Olga Makina. Must pole värv, vaid üle-ekspluateeritud pimedus. Moeseltskonnas kantakse seda kõige rohkem kuid põnev välja näha on selles kõige keerukam. Olga valitud must, maksipikkuses ja hooletult taljele heidetud seosvööga särkpluuskleit, meesteking ja poisipea - see tervik näitab stilistika meistriklassi! Katrin Kuldma ja Amanjeda veatu maitse õhkub sellest kleidist saja meetri kaugusele.