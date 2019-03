Braavo! Eesti stiilseim poliitik hiilgab nii tarkuse kui nutika stiilitajuga

Hei, miski pole rohkem aegunud ja ajuvaba kui selline mõttekäik! Ebaõige, ebaõiglane ja lootusetult vanamoodne! Elu näitab, et tark naine on enamasti nutikas ka stiiliküsimustes - see on ju puhas loogika! Hoolitsetud välimus pole edevuse märk, vaid näitab suuremat lugupidamist nii enda kui kaaslaste vastu.