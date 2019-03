Kehakeeleekspert: kuninganna suhtub Meghanisse ja Kate’i väga erinevalt

Judi James avaldab väljaandele Mirror, et on päevselge: kuninganna suhtub väga erinevalt Meghanisse võrreldes sellega, kuidas ta näeb Kate’i.

Teisipäevasel väljasõidul oli näha, et Kate astub aina enam ja enam temale määratud teed mööda – tegemist on tulevase kuningannaga. Kuninganna kehakeel on kurikuulsalt väga salapärane, seda dikteerib palju etikett ning kuninglikule perele seatud reeglid.

Kate on selles osas kuningannale väga sarnane, kuid on lühikesi hetki, kui maskid langevad ning võib märgata, mis nad tegelikult tunnevad. Nad peegeldavad teineteise formaalset käitumist, kuid samas vahetavad sooje naeratusi, mis näitab, et nende vahel on tugev empaatia. Kate imiteerib kuninganna liigutusi isegi siis, kui ta valitsejat otse ei näe – see tähendab eksperdi sõnul, et kahe naise vahel on tõeline teineteisemõistmine ja võrdne sõprus.

Meghani puhul on näha, et kuninganna suhtub temasse poolehoiuga, samas aga hoopis teistmoodi kui Kate’i. Eksperdi silmis on tegemist rohkem vanaema ja natuke ulaka lapselapsega. Meghan on märksa aktiivsem ja spontaansem kui Kate ning kuninganna peegeldamise asemel tundub, et ta pakub kuningannale hoopis lõbu. Nii on Meghaniga koos olles märgatud, et Elizabeth tõstab käsi näo juurde, Meghan naerab ning Elizabeth vastab sooja muigega.