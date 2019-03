Pöörane prillimood: helkivatest näokatetest mikro-kassisilmadeni

Kuigi suurtel moelavadel võib näha nii värvikirevat riietust kui ka erivärvis neoone aksessuaare, siis pisut tagasihoidlikumad moegurmaanid leiavad tasakaalu läbipaistvatest materjalidest. Oluline on, et mida rohkem, seda uhkem.

Kuna minimalism on eilne päev, siis kajastub see ka ehetes – nii peakatetes ja kaelakeedes kui ka prillides ja päikeseprillides.

«90ndatest inspireeritud kandilised miniprillid tegid möödunud aastal suure tagasituleku,» teab moeajakirjanik Maxine Eggenberger väljaandest Who What Wear. «Mikro-prillid on ka sel aastal moes, kuid nüüd on rõhk tillukestel kassisilmadel.»

Samas aga viitab ta Burberry ja Bossi kollektsioonidele, kus nägime suuri-suuri raame. «Just sellised, nagu kandis su vanaisa - paksu raamiga prillid on hitt! Kanna neid pea ligi kammitud soengutega ja kõrge kaelusega,» soovitab Eggenberger. Sellega nõustub ka Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari.

Boss. New York Fashion Week 2019 FOTO: FashionPPS / ZUMAPRESS.com

«Igapäevased prillikandjad saavad valida endale silmatorkavamad ja suuremad prilliraamid. Raami kujudes domineerivad ümarad ja ka asümmeetrilised vormid, mis annavad välimusele domineerivat jõulisust juurde,» tõdeb Väljari.

Materjalidest on klassikaliste tumedate raamide kõrval järjest enam valikus ka läbipaistvat või -kumavat heledat plastikut, mis on mõeldud julge väljanägemise tasakaalustamiseks, kuid mis samaaegselt raamib nägu ja loob julgele väljanägemisele terviklikkuse.

«Omavahel sobivad klaasid ja raamid sai ametlikult hitiks, kui Tibi saatis kommivärviliste päikeseprillidega modellid moelavale,» ütleb Eggenberger. «Talle järgnesid Versace, Kate Spade ja Pamela Roland.»

Päikeseprill on kassisilma-kujuline

«Päikeseprillide puhul domineerivad suured vormid – kassisilma-kujulised ja topeltsillaga aviaatorstiilis ümarate ja nurgeliste prillideni välja,» ütleb Väljari. Samuti on jätkuvalt moes värvilised peegelklaasid.

Versace Pariisi tänavatel FOTO: Nataliya Petrova / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Neile, kes peavad loomamustritest lugu, kuid ei näe end kiisu-mustrisse riietumas, tasub pilk suunata loomamustritega aksessuaaride suunas: nii rõhutatud mustriimitatsiooniga kui ka õrna loomamustri disain on jõudnud ka aksessuaaridesse. Vali endale sobilikud prilliraamid või sall ja kaelakee ning oledki enda tavariietuse muutnud moekamaks.

«Loomamustri kasutamise trend on esindatud ka prilliraamide valikus – leopardimustrit leiab ennekõike plastikraamide valikus, mida eelistades saavad prillikandjad nii mugavuse kui moodsa väljanägemise,» ütleb Väljari.

Klassikaarmastajad jäävad ellu

Kuigi minimalismile moeloojad sel aastal toetust ei avalda, jääb klassika siiski klassikaks. Nii nagu väike must ja valge kleit ning pärlid on ajatud, on ka aksessuaaride seas aegumatuid hitte.

«Prillimoeks on aegumatuks vormiks n-ö nohikuprillid, mis on eriti tugevalt prillimoodi juurdunud nii tänu tehnoloogia- ja majandustegelastele nagu Steve Jobs, Bille Gates ja Warren Buffet kui ka raamatukangelasele Harry Potterile, kelle tulek muutis prillid popiks ka laste jaoks,» nentis Väljari.

Klassika eelistajad leiavad nii prillide kui ka päikeseprillide valikust metalseid raame – kuldseid, hõbedasi, metalse roosaka, punaka või sinakas-roheka alatooniga raame.

«Lihtsate ümarate või kandiliste prilliraamide kõrval on klassikalise lõikega, kuid väikese uuendusega metalsed prilliraamid sel aastal topeltsillaga, ühendades vanad vormid uuendusliku trendiga,» teab Väljari. Eggenberg lisab, et tagasi on ka 80ndate Terminaatori-stiilis prillid, mis katavad nii palju nägu kui võimalik - just nagu kiivri näokate.