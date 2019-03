Ajuvaba: naine laseb endale pipragaasi näkku, et ripsmetuši püsivust testida

Videost on näha, et pipragaas tekitas naisele palju valu. Kas sina tuleksid sellise asja peale, et ripsmetuši püsivust katsetada pipragaasi silma laskmisega? Ja kas selle teadmine on tõesti kogu piina väärt? Meie ei usu.

Selle loo kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi blogija tõestas, et too odavam ripsmetušš püsis paremini, siis ei tähenda see seda, et tegemist on automaatselt parema tootega. Nimelt ei ole ripsmetuši valikul ainsaks teguriks püsivus, vaid oluline on ka see, millise tulemuse toode üldiselt annab.