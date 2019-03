Meestele: 5 asja, mis naistel seksiisu ära võtavad

Sinu seksuaalelu ei ole viimasel ajal enam endine? Võib-olla tasuks nüüd märkmeid tegema hakata, sest naised avaldavad viis asja, mis magamistoas nende erutusele kriipsu peale tõmbavad.

The Daily Star küsis 3000 briti naise käest, mis on need asjad, mille tõttu nad enim vahekorrast keelduvad. Üllatus-üllatus, esimesel kohal on ebapiisav hügieen, mille tõi välja lausa 35 protsenti naistest. Seega mehed, kui tahate naisega linade vahele hullama jõuda, siis ruttu pesema!

Teiseks enim nimetatud probleemiks oli vähene eelmäng. Pea neljandik naistest tunnistas, et puuduv või vähene eelmäng oli põhjuseks, miks nad oma erutuse kaotasid.

Tundub, et hügieen on naiste jaoks ülioluline faktor, sest ka kolmas seksist keeldumise põhjus on sellega seotud. Nimelt, kui sa üritad naist voodisse meelitada, siis halb hingeõhk sind kindlasti ei aita. Hea uudis on see, et kui sa lähed duši alla, siis saad juba samal ajal hambad ka ära pesta.

Neljas asi on selline, mis häirib paljusid ka kohtingul olles, rääkimata siis voodist. Ehk kui partner vaatab oma nutitelefoni, kaob naisel seksiisu nagu niuhti!