Mille järgi ära tunda, et taimepiim on pahaks läinud?

See pole tõesti sugugi nii lihtne, kuna taimepiim mandlitest, kaerast või sojast on samasuguste tunnustega nagu lehmapiim, kui see on käest ära läinud. Põhjus on eelkõige selles, et taimepiim koosneb peaasjalikult veest, mille valgukogus on küllaltki madal. Seepärast toimuvad selles samasugused lagunemisprotsessid nagu loomapiimalgi.