Channing Tatum värvis juukseid — ja fännid vahutavad

Channing Tatum (38, «Super-Mike») on teinud väikse stiilimuudatuse. Oma Instagrami lehel on paljude naiste unelmatemees ühtäkki plaatinablondi siilisoenguga. Palja ülakehaga poseeriv näitleja lisas postitusele küsimuse: «Halb mõte?»

60 protsenti fännidest leidis, et selline soengumuutus polnud sugugi parimate killast.

Muidugi ei heidutanud see «Super-Mike'i» kangelast. Küsitluse tulemusele reageeris ta oma järgmises Instagrami postituses vaid õlakehituse-emoji ja sõnadega «Nojah, halvad mõtted on justkui minu rida.» Pealegi on tema sõbranna, lauljatar Jessie J. (30, «Sweet Talker») kiitnud mehe stiilimuutuse igati heaks.