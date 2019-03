Kuidas tagasi jooksurajale saada?

Kevad on hea aeg, millal jooksmisega (taas)alustada — efekti märkab ilusate ilmade kaasabil kiiresti! Korrapärane liikumine aitab ennetada depressiooni, stressi, põletikke ja südame-veresoonkonna haigusi, kaalu reguleerimisest rääkimata.

Nii toredad, kui need boonused ka on, pole alati sugugi lihtne kevadväsimusest üle saada ja sisemine laiskloom tööle panna.

Need neli nõksu aitavad motivatsiooni luua ja hoida:

1. Tee väike eneseanalüüs

Küsi endalt, millised väärtused on sulle sinu elus olulised, mis paneb sind päriselt tegutsema. Kirjuta need märkmed motivatsioonipäevikusse üles.

Tuleta meelde, millal sa viimati end tõeliselt hästi tundsid ja mis oli siis teistmoodi. Kuidas sa saaksid jälle samasuguseid tingimusi luua? Seega võimalused ja lahendused, mitte vabandused ja probleemid.

Kui jooks ei ole ikka üldse sinu jaoks, proovi lihtsalt mõnda muud spordiala. Põhiline on see, et saaksid liikumisest rõõmu tunda.

2. Jookse ilusas ümbruses

Jookse vähemalt kord nädalas sellises kohas, kus sa maastikku tõeliselt naudid. Teadlased on täheldanud, et tavaliselt püsivad kõige paremini kursil need inimesed, kes jooksevad mere ääres.

Loomulikult on omaette rõõm ka uute radade ja piirkondade avastamine. See tugevdab lihaseid veelgi rohkem, parandab võhma ja «ühtlasi laiendab silmaringi», nagu ütlevad klassikud.

3. Otsi endale jooksupartner

Leia endale jooksupartner, kellega saad kindlad trenniajad määrata. See teatav seotus motiveerib jooksutreeningut jätkama.

Kuidas aga leida endale jooksupartner, kes sulle sobib? Otsi aktiivselt! Näiteks liitu mõne jooksugrupiga või loo ise selline grupp.

4. Jookse muusikaga

Pennsylvania osariigi ülikooli teadlased kinnitavad, et tervisejooksjad, kes kuulasid samal ajal muusikat, püsisid paremini rütmis ja jooksid lõdvestunumalt.

Uuringu kohaselt muutub hingamine tänu muusikale sügavamaks ja ühtlasemaks ning töötavad lihased saavad oluliselt rohkem hapnikku — seega optimeeritakse ka treeninguefekti.

Teadlased jõudsid oma järeldustega isegi niikaugele, et nimetasid Glenn Frey «The Heat Is On» täiuslikuks jooksulauluks. Kõige tähtsam on aga muidugi, et su jooksumuusika meeldiks eelkõige sulle endale.