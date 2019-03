7 põhjust, miks naised saavutavad seksuaalsuse tipu 30. eluaastates

Briti naisteportaal Female First toob välja seitse põhjust, miks naised saavutavad seksuaalsuse tipu kolmekümnendates.

Nad on oma kehaga rahul

Kolmekümneselt huvitab naisi üha vähem see, mida teised neist arvavad. Naine on oma kehakujuga lõpuks rahu teinud ja teiste kommentaarid ei häiri teda. Ta mõistab, et iga naine on erinev, seega on ka naiste kehakujud erinevad. Naine on õppinud hindama oma kehavõlusid ega ürita neid enam riidekihtide alla peita.

Seksuaalne osavus

Kolmekümnendateks eluaastateks on enamik naisi seksuaalselt juba üpris kogenud. Pole vahet, kas naine on selleks ajaks vallaline või suhtes, ta teab, mis talle naudingut pakub ja ta ei pelga partnerile seda ütlemast. Naine on rahul ka sellega, mida ta ise voodis teha suudab ja ta ei pea partnerile enam uurima, kuidas talle mõnu pakkuda.

Keemia

Kui naine on tõeliselt õnnelik, siis seda tajub ka tema kallim ja see mõjutab nende voodielu. Kui naine peab end seksikaks, siis ei takista voodis teda miski.

Suhtlemine

Kolmekümneselt räägivad naised partneritega avameelsemalt oma voodielust. Osalt on see juhtunud tänu erootilistele raamatutele, mis on viimasel ajal väga populaarsed. See, kui suurt naudingut naine voodis tunneb, on paljuski seotud sellega, kui hästi või halvasti paar omavahel suhtleb. Aja jooksul õpivad naised paremini end väljendama, kuid meestega suhtlemisel tasuks jälgida, et naine ei teeks mehe enesekindlust maha, vaid pigem julgustaks meest tagant.

Mugavus

Kui sa oled kahekümnendad eluaastad üle elanud, siis taipad, et seks ei seisne enam selles, et kellelegi muljet avaldada. Selle eesmärgiks on suurendada sinu ja partneri vahel olevat mugavustunnet ning usaldust. Alguses võib see aeglaselt minna, kuid mida kauem on paar koos, seda suurema tõenäosusega suhtuvad mõistvalt nad sellesse, kui üks tahab voodis midagi uut proovida.

Partneri veetlus

Kahekümneselt seisneb külgetõmme suuresti füüsilisel poolel. Kolmekümneselt pakub sulle lisaks partneri kehale huvi ka tema mõistus ja iseloom, tänu millele muutub teie side tugevamaks. Veetlus võib alguse saada mitmest asjast - naeratusest, enesekindlusest, puudutusest -, kuid ajapikku muutub see vähem pealiskaudseks.

Pikaajaline suhe