3 asja, mida peab iga rase tingimata meeles pidama

Raud on tähtis nii emale kui lapsele. Rauataset saad suurendada eelkõige marjade, rohelise köögivilja ja lihaga. Ära unusta ka suurepärast peedimahla, mis lisaks suurele rauasisaldusele turgutab vereringet ja on antioksüdandirikas.

Foolhape on nii imikutele kui rasedatele eriti tähtis, kuna see aitab närvisüsteemil kujuneda. Foolhapet sisaldavad suuremas kogusesnii pähklid kui täisteratooted, rohelistest köögiviljadest lehtkapsas ja spinat. Foolhapperikkad on veel pärm, kuumtöödeldud broileri- ja veisemaks, tursamaksakonserv, keedetud munakollane, maapähklid ja oad. Lisa oma menüüsse ka kaerahelbed, seemned ja marjad.