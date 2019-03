Kuumimat moodi näeb sel nädalal nii Tallinnas kui Tartus

Sõbranna on Tallinn Fashion Weekil kohal, et tuua teieni kõige magusamad moepalad. Jälgi meie otseblogi siit!

Täna õhtul leiab aset TFW esimene lisaüritus, mille raames tuleb esitlusele Iris Janvieri kevadsuvine kollektsioon, mis jutustab tärkamise tulivärskest energiast ja hingerahu leidmisest. Oma uues loomingus on bränd jäänud truuks nii minimalismile kui täiuslikkuseni viimistletud lõigetele, kevadiseks värviaktsendiks on aga efektne ja jalustrabav kollane. Kollektsioonist ei puudu ka Janvierile omane geomeetrilisus, siluettides mängleb aga vabadus ning igas esemes leidub 70ndatele iseloomulikku sensuaalset kergust.

Homme, 21. märtsil stardib aga kevadise moenädala põhiprogramm, mis toob Kultuurikatlasse kuus eriilmelist moeetendust. Esimesena astub lavale Marilin Sikkal, kes on oma loomingus seadnud esikohale liikuva eluviisi ning elujaatava hoiaku. Disaineri uues kollektsioonis kohtab pehmest ja säravast puuvillafliisist dresskleite ja pükstükke ning heledat teksamaterjali, mida toetavad julged, 80ndate stiilis soengud ja sportlik stiil. Talle järgneb Virtuoza by Liisi Tui, kes püüdleb parema homse, puhtama looduse ja jätkusuutliku moe suunas. Disainer kasutab oma loomingus kvaliteetseid ja naturaalseid kangaid, mis pärinevad luksusbrändide ülejääkidest. Virtuoza kevadsuvise kollektsiooni muusaks on salapärane ja ürgne naiselikkus, mis kohtub kollektsioonis nii südasuvise looduse maastikuvaadete kui sügavalt tunnetuslike originaalmustritega.