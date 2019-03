Eestlanna jagab: 10 nippi, kuidas veganina reisida

6. Vegetarian (taimetoit, mis reeglina sisaldab ka muna ja piimatooteid) ei tähenda alati, et toit ei ole vegan

See tuli mulle suureks üllatuseks, kuna tavaliselt on vastupidi, et taimetoidukohtades juhtub olema nii, et menüüs pole mitte ühtegi vegantoitu. Aga väga paljud söögikohtad Singapuris, mis reklaamisid end kui vegetarian restaurant ehk taimetoidurestoran, olid tegelikult 100% vegan.

Ent nagu juba ütlesin, siis sõna vegan tihti ei teatud. Siis oligi meie suhtlus umbes selline, et ma küsisin, kas kõik on vegan ja vastuseks sain, et «jah, kõik on vegetarian». Ja siis küsisin uuesti üle, et ega toit ei sisalda kala, muna, piima, mett, võid ega gheed. Ning sain vastuseks ikka «jah, kõik on vegetarian» juba sellise näoga, et miks ma esimest korda kohe aru ei saanud ometi. Siis osutasin veel igaks juhuks vorstide ja sealiha meenutavate ribade peale, et küsida «millest need veel tehtud on?» ja sain vastuseks ikka «jah, kõik on vegetarian, need on puhas soja». Ja siis sain alles südamerahuga süüa tellida.

7. Ära riski, kui sul on allergia

Kõigis riikides ei ole toidukohad ega tootjad kohustatud allergeene välja tooma. Teadlikult me kordagi mittevegan toitu ei ostnud. Aga allergia puhul oleksin nii mõneski kohas toidu tellimata/söömata jätnud. Enamasti ristsaaste tõttu. Tegelikult hakkasin esimesel nädalal ühes söögikohas peaaegu nutma, sest mulle tundus, et mulle toodi tofu scramble'i asemel kanamunadest tehtud munapuder. Piinlik oli küll hiljem, kui nägime, et tegemist oli täitsa vegan kohaga. Aga see oli nii täpselt muna maitsega, et mul käisid judinad üle, kui hambad sisse lõin.

8. Broneeri hotellitoit ette

Hotellitoiduga on sama lugu, mis lennukitoiduga. Tasub juba enne book'imist uurida, kas nad pakuvad vegantoitu ja siis kohe peale broneerimist teada anda, et soovid vegantoitu. Eraldi võib välja tuua, et nad sildistaks hommikusöögilauas ära, millised saiad sisaldavad piima ja muna. Ja siis paar päeva enne jõudmist tasub igaks juhuks oma eelistusi meelde tuletada.

FOTO: Erakogu

Mõnede hotellide köögitöötajad ei ole varem veganlusega kokku puutunud, seega tasub neile täpselt öelda, mida hommikusöögiks soovid (näiteks müslit, saia, hummust, kookosjogurtit ja kohvi jaoks taimset piima). Siis on kindel, et ei pea hommikul ainult puuvilju sööma. See pole muidugi üldse halb, aga kui teistel on samal ajal laud valikust lookas ja sinul on ainult puuviljad, siis võib natuke mõru maitse suhu tulla (üldse mitte toorestest kiividest!). Sest vegan ja mittevegan mõlemad maksavad hotellile sama raha, aga üks saab tavaliselt ainult 10% väljapandud toidust süüa.

9. Hoia alati snäkke varuks

Teinekord satud kuskile reisima, ilma et teakski, et seal on lähiajal näiteks riigipüha tulemas ja kõik söögikohad ja -poed on päevaks või paariks suletud. Seega on tark reisi alguses osta igaks juhuks varuks mõned snäkid ja puuviljad. Mul on tavaliselt seljakotti pistmiseks alati mõned pähklid ja õunad varuks ostetud.

10. Oma köök, oma söök