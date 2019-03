Naine, keda koolis monokulmu tõttu narriti, on nüüd õppinud oma loomulikku ilu hindama

Kui Jones oli 10-aastane, siis andsid vanemad talle lõpuks loa kulmukarvu eemaldada - sellest sai tüdruku igapäevase rutiini osa. Ja lisaks sellele, et Jones aastaid igal hommikul oma kulme piiras, külastas ta nädalas korra ka professionaalset kosmeetikut.

Kui aga juuksurina töötav Joselyn poja Jeremiah (5) sai, siis hakkas kulmude eest hoolitsemine mõjuma tema niigi tagasihoidlikule eelarvele. 2017. aasta novembris otsustas ta teha ühe kuu pausi ja mitte oma kulmukarvu eemaldamas käia.

Jonesi otsust oma kulmud rahule jätta mõjutas ka see, et tema juurde juuksurisse tuli väike tüdruk, kes samuti vihkas oma kulme. Joselyn ütles talle, et vihkamiseks pole põhjust ja tema kulmud on väga ilusad. Naine sai aru, et selline käitumine on kahepalgeline, kui ta ise ei suuda oma naturaalset ilu ülistada. Seega võttis ta vastu otsuse, et armastab ennast sellisena nagu ta on.

Naise sõnul on huvitav asjaolu see, et pärast monokulmu tagasitulekut on mehed temast rohkem huvituma hakanud. «Ma arvan, et mehed on harjunud naisi teatud kindlal moel nägema, nii et keegi erinev tundub isegi põnevam ja atraktiivsem», ütles Joselyn.

«Ma mõistsin, et kui ma ei armasta iseennast, siis ei armasta mind ka keegi teine. Nüüd armastan ma ennast ja enda välimust ning see on muutnud minu elu tohutult,» ütles naine.

Jonesi sõnul on tema pojal samasugused kulmud nagu temal. Naine soovib, et too armastaks nii ennast kui ka teisi sellistena nagu nad naturaalselt on.

FOTO: James land / SWNS / James land / SWNS

