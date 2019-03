6 superannet, mis teeb naised äris võitmatuks

Me peame ise tegutsema, sest nagu ütleb Frankfurdi ärikoolitaja Claudia Enkelmann, on naistel looduse poolt kaasa antud kõik need omadused, millega tipus olla. «Tuleb vaid rambivalgusse astuda ja hüüda: 'Kuulge, ma tahan ka kaasa mängida', mitte end pidevalt saboteerida,» vahendab Petra.

Tõepoolest, kuigi naised on tänapäeval pea igas valdkonnas esindatud, on ettevõtete tippjuhtide seas väga vähe naisi. Eriti mis puudutab Euroopa naisi, seevastu USAs on see protsent juhtmisvaldkonnas 46 protsendini tõusnud.

Milles on siis asi? Ameerika ärikoolitaja Carol Gallagheri meelest on naised liiga suured perfektsionistid ja tahavad igas valdkonnas eksperdid olla. Naiste kriitikameel on aga ülemõistuslik.

Õnneks on naised varustatud just selliste isiksuseomadustega, mis tagavad edu ja muudavad võitmatuks.

1. Naised tunnevad huvi kaasinimeste vastu

Ükskõik, kas kolleeg lahutas, on boss pahas tujus või kulleril pohmell kallal — naised panevad kõike tähele ja oskavad end hästi teiste inimeste asemele mõelda. Naised tahavad, et ka nende kaastöötajatel, klientidel ja kolleegidel läheks hästi. Ja see motiveerib kõiki! Seda olulist omadust võib ka suurepäraseks suhtekorraldusoskuseks nimetada.

2. Naised on sündinud korraldajad

Nad kutsuvad meelsasti külalisi, loovad erakordseid eelroogi ja suupisteid, kalkuleerivad koostisaineid, kulusid, koostavad tegevusmeelespeasid ning lobisevad sundimatult ja sõbralikult ka esimeste tulijatega, samal ajal kui peas käib kiire planeerimine, mis kell tuleb ahi magustoidu jaoks tööle panna. Seda nimetatakse ressursi ja energia jaotamise kogemuseks.

3. Naised sõlmivad meelsasti kontakte

Me lobiseme, teeme olemise mõnusaks ega taha esimese asjana teada, milline on kellegi ametipositsioon või kui palju on tal võimu. Selle kohta käib ka mõiste «Networking.» Me tahame eelkõige uudiseid vahetada ja seepärast toimivad naiste suhtevõrgustikud teisiti kui mehelikud. Mehed pööravad tähelepanu sellele, kui kasulik keegi on ja ulatavad kiirelt visiitkaardi. Naised tunnevad sisu vastu rohkem huvi ja õpivad paremini tundma.

4. Naised töötavad meelsasti ühes tiimis

Naistele meeldivad suhted ja koostöö, samal ajal kui mehed on pigem üksikvõitlejad. Naised ootavad rohkem kiitust igal tasandil, alates administraatorist ja praktikandist kuni juhtideni välja. Uurimuse kohaselt kulutavad mehed 60 protsenti tööajast selleks, et oma staatust parandada, aga naisi ei huvita see sugugi. Naistele on uuringu kohaselt kõige tähtsam hea ettevõttesisene kliima ja koostöö kompetentsete inimestega.

5. Naised suudavad palju asju käigupealt teha.

Posti vaadata, kohvi juua ja seejuures ärritunud sõbranna telefonis maha rahustada? Pole probleemi! See multi-tasking ehk multitegumtöö on edu pant üha keerukamas majandusolukorras.

6. Naistel on julgust muutusteks.

Naised lausa tahavad parandusi — muutmine, soodustamine ja parandamine on naistel veres. Mehed lasevad pigem asjadel olla, nagu nad on, ja nii kaua, kuni see kasvõi kuidagi toimib. See on ka põhjus, miks naised lõpetavad tavaliselt suhte, ehkki mõlemad märkavad, et asi enam ei toimi. Sel põhjusel võiks elada oma ettevõtlikkuse ka ettevõttes välja. «On tõesti aeg, et naised märkaksid, kui geniaalselt nad on muutusteks ettevalmistatud, mis toimuvad praegu ärimaailmas,» ütleb Claudia Enkelmann. Karmus, agressiivsus ja kustumatu võidujanu on juba eilne lumi. Palju olulisemad on visioonid, paindlikkus ja suhtlemisoskus. Meestelt on siiski üht-teist õppida ja üle võtta. Näiteks ei häbene mehed oma andeid ja oskusi välja näidata ega väljakutseid vastu võtta. Seepärast soovitab Claudia Enkelmann: «Otsi keegi, kes tunneb äri mängureegleid peast.» Kõige parem kogenud mentor ei ärata ehk sind küll suudlusega saja-aastasest unest, kuid julgustab sind lõpuks ometi endasse uskuma.