Marilin Sikkali rõivalooming toob kandja ellu tasakaalu

Brändi uues kollektsioonis kohtab pehmest ja säravast puuvillafliisist dresskleite ja pükstükke ning heledat teksamaterjali, mida toetavad julged, 80ndate stiilis soengud, sportlik ja liikuv elustiil ning hea muusika. Disainer usub, et kui armastad eeskätt iseennast ning kannad hoolt oma hinge ja vaimu eest, mõjud usutavalt ka väljaspoole. Seega suunab tema värske looming inimesi end julgelt väljendma.

Marilin Sikkal püüab läbi oma loomingu anda selle kandjale võimaluse saada osa ideaalsest elustiilist. «Kujuta ette, et saad terve päeva vältel teha just seda, mis sulle meeldib – ja nii iga päev,» kirjeldab disainer oma mõtet. «Hommikul tõmbad selga MARI mõnusa pükstüki, tervitad päeva, võimled, naudid hommikusööki ja oled hetkeks. Sellele järgneb kerge veeprotseduur ning imeline päev jätkub tööalaste toimetustega.»

Just seepärast leiab MARI värskest kollektsioonist pehmed ja naturaalsest kiust tooted, mis annavad kandjale võimaluse olla tema ise, pakuvad turvatunnet ning loovad valmisoleku algavaks päevaks. MARI rõivad on mõeldud kandmiseks hommikust õhtuni, nii kodus, tööl kui üritustel, ja annavad omapoolse panuse sellele, et kandja leiaks elus tasakaalu.