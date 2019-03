Aldo Järvsoo kevadsuvine kollektsioon sukeldub vetesügavustesse

Moekunstnik sõnab, et juba tema enda akvaariumikalade nimed kõlavad kui luuleread (Poecilia reticulata, Poecilia sphenops, Colisa lalia), samuti peab ta tohutuks inspiratsiooniks kalade uskumatuid värvikombinatsioone.

Soomuste sädelus, veetaimede nõtke liikumine ja vee värelemine on Aldo uues kollektsioonis materjaliseerunud hõljuvates plisseerikleitides, mis on loodud siid-organza kangast. Aldot on inspireerinud ka lapsepõlve raamatutes nähtud veehaldjad ning nende varrukate voogavus.