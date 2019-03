OTSEBLOGI: Tallinn Fashion Weeki avab just praegu Iris Janvier!

Jälgi meie otseblogi, et teada, mis moenädalal toimub. Ka kanname me üle laupäevaseid sõusid, seega püsi lainel!

Tallinn Fashion Week 2019 20. – 23. märts

Kultuurikatel (Tallinn) & Lydia Hotell (Tartu)

K 20.03.2019

@Iris Janvier concept store (Tornimäe 5, Tallinn)

18.00 Iris Janvier kevad19

Üritus on kutsete ja eelregistreerimisega. Kui soovid end üritusele registreerida, saada e-kiri meiliaadressile info@iris-janvier.com. Kohtade arv etendusele on piiratud. // With invitation only.

N 21.03.2019

@Kultuurikatel, Tallinn

18.00 Virtuoza by Liisi Tui, Marilin Sikkal

19.30 Tallinn Design House, Eve Hanson

21.00 Alexanderling, Beatrice

R 22.03.2019

@Kultuurikatel, Tallinn

18.00 Donna Nordica, Perit Muuga

19.30 Cärol Ott, Woolish

21.00 Embassy of Fashion

L 23.03.2019

@Hotell Lydia, Tartu

18.00 Brand no 8, Diana Arno

19.30 Katrin Aasmaa, Aldo Järvsoo

21.00 Triinu Pungits, Mammu Couture

L 23.03.2019

@Kirill Safonovi showroom (A.Weizenbergi 14-2, Tallinn)

13-18.00 Lahtiste uste päev / Doors Open Day

17.00 Kirill Safonovi show

Avatud uste päevale on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha meiliaadressi designer@kirillsafonov.com kaudu. Moeetendusele pääseb ainult kutsetega. // With invitation only.