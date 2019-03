Spetsialist vastab: kuidas vähendada sotsiaalset ärevust?

Doktor Samantha Boardman selgitab, et kutsetele äraütlemine on probleemile vaid ajutine leevendus. Ajakirjas Motivation and Emotion avaldatud uurimus näitas, et väikeste heategude tegemine muudab sotsiaalselt ärevad inimesed rahulikumaks. Väikesed heateod aitasid osalejatel üle saada suhtlusbarjäärist.