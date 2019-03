Uinumisraskused: miks on öösiti mured hullemad

Mõned ei jää isegi magama, teised aga ärkavad keset ööd üles ega suuda uuesti uinuda. Põhjuseks on mured, mis pole ka päeval teab mis toredad, ent pole siiski pooltki nii kurnavad kui öösel. Kõlab veidralt, ent ometi see nii on. Sääsest saab elevant ja väikeses miinuses olevast kontost isiklik pankrot. Selles ülemäärases muretsemises on süüdi hormoonid. Kella kolme ja nelja vahel hommikul on keha madalseisus, kui ta on nii-öelda energiasäästu- ja rahurežiimis, mille vallandab muuhulgas hormoon melatoniin. Iseenesest on asjal mõte sees, kuna keha peab nüüd lõdvestuma ja taastuma. Kui uni jääb aga vahele, võib melatoniinitase depressioonilaadse meeleolu käima lükata, kirjutab Wunderweib.