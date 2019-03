Need möödapanekud meigiga muudavad sind tegelikust palju vanemaks

Jumestuse mõte peaks olema eelkõige meie isikupära rõhutamine, kuid samas võib mõni ülearune kriips või vale toon sulle lootusetu karuteene teha, kui oled otsustanud võimalikult noor välja näha. Siin on kõige suuremad ja tavalisemad vead, mida meikides tehakse ning vastukaaluks parimad profitrikid, kuidas neid edukalt vältida, vahendab Spot On News.

Enamik meist tõmbab silmalaule musta joone, kuid kortsukeste ilmnedes peaks vahetama musta pliiatsi või laineri hoopis pruuni vastu. Nii jääb üldmulje pehmem ja ka kortsud ei tule nii selgelt esile. Alumisel lauäärel, silma limanahal, tuleks aga joonetõmbamisest üldse loobuda, kuna see muudab silmad optiliselt väiksemaks ja nad paistavad kiiremini väsinud välja. Viimane peab paika eriti siis, kui silmade all kipuvad tumedad varjud kummitama.

Huulekontuurpliiats annab meie huultele selgema kuju ja on eriti abiks neile, kes tunnevad end huulepulga pealekandmisel ebakindlalt. Pliiatsi värvitoon aga ei tohiks erineda huulevärvist, kuna see muudab näo hoobilt paar aastat vanemaks. Sama kehtib ka väga silmatorkavalt kontuuritud huulte kohta, eriti siis kui pliiats satub kogemata suuümbruse kortsukestesse. Meigiprofid ütlevad, et kõige paremad on nude-, pastelsed lillad või virsikutoonid, kuna need mõjuvad loomulikumana ja lasevad ka nahal värskemana mõjuda.