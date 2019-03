Need 5 süsivesikut aitavad sul alla võtta

Loomulikult ei aita igapäevane pitsa, pasta ja burger ideaalkaalu saavutada, kuid iga süsivesik ei tee ka veel paksuks ega rasvaseks. Lausa vastupidi: õiged süsivesikud on meie kehale tähtsad ja aitavad isegi alla võtta. Kuidas ja miks neid ilma igasuguste süümepiinadeta saab nautida, vahendab Petra.

1. Täisteratooted

Erinevalt nisutoodetest ergutavad täisteratooted seedeprotsesse ja sisaldavad paljusid mineraalaineid. Nad hoiavad kaua kõhu täis, kuna ei lase insuliinitasemel nii kiiresti tõusta. Tänu sellele on sul terve päev hulk energiat — seega hea algus päevaks.

2. Kaunviljad

Ka kaunviljad nagu kikerherned, sojaoad või läätsed on süsivesikute esindajad. Nad on eriti kiudaine-, mineraalaine- ja valgurikkad. Ka vitamiinidest pole puudust. Tänu liitsüsivesikutele seeditakse neid aeglasemalt ja nad hoiavad kauem kõhu täis. Need kaunviljad on ideaalsed, kui tahad kaalust alla võtta.

3. Kaerahelbed

Paljude lemmikud, kaerahelbed, sisaldavad ükskõik kas pudru, küpsiste või müslipõhja kujul väärtuslikke süsivesikuid ja kiudaineid, mis hoiavad kaua kõhu täis.

4. Kinoa

See on tõeline supertoit. See Lõuna-Ameerikast pärit inkade vili tegi eelmisel aastal toidumaailmas tõelise läbimurde — kinoa sisaldab erakordselt palju rauda, valku ja mõruaineid ning on gluteenivaba. Ka sobib ta kõigile, kes kannatavad kõrge vererõhu ja kolesteroolitaseme all, kuna kinoaseemned koosnevad 70% küllastumata rasvhapetest.

5. Kartulid

Üks suurimaid müüte allavõtmise kohta on, et kartulid tuleb menüüst välja jätta. Tegelikkuses ei hoia nad mitte ainult kaua kõhtu täis, vaid on tänu kõrgele kaaliumisisaldusele kasulikud ka meie happe-aluse-tasakaalule. Nii pole karta näljasööste ning ühtlasi ergutatakse ka rasvapõletust.

Kartulite halb kuulsus on tingitud eelkõige valest valmistusviisist ja kaasnevatest lisanditest — madala kvaliteediga rasvast nõretavad friikartulid kiirtoiduketist! Seevastu näiteks ahjukartulid ürdi-kohupiima seguga on väga väikse kalorisisaldusega.